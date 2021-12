Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 6. Dezember 2021, ereignete sich in dem Zeitraum von 7:00 bis 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Langen Straße in Brake.

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem weißen Lkw mit roter Aufschrift die Einbahnstraße und beschädigte zwei Pkw beim Vorbeifahren. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Höhe von 6.500 Euro.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von dem Unfallort. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den Lkw-Fahrer geben können. Hinweise werden von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

