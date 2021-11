Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch an der Parallelstraße

Ahaus (ots)

Eingedrungen in ein leerstehendes Wohnhaus sind Unbekannte in Ahaus. Mutmaßlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster stiegen die Einbrecher zwischen Samstag, dem 20.11.2021, 08.00 Uhr, und Montag, dem 29.11.2021, 08.30 Uhr, in das Gebäude an der Parallelstraße ein. Derzeit finden dort Renovierungsarbeiten statt. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe einen Akkuschrauber sowie einen Baustellenstrahler. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

