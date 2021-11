Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkplatzrempler

Hand eingequetscht

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 17 Jahre alte Gronauerin am Montag gegen 13.40 Uhr in Gronau erlitten. Sie war aus einem an der Parkstraße stehenden Auto gestiegen und beugte sich nochmals auf der Beifahrerseite in den Innenraum, als eine 55-jährige Gronauerin mit ihrem Wagen gegen die geöffnete Tür fuhr. Dabei geriet eine Hand der Jugendlichen zwischen Karosserie und Autotür. Die Leichtverletzte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell