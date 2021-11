Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - Verletzte und hoher Schaden bei Kollision

Borken (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag in Borken im Ortsteil Burlo/Borkenwirthe gekommen ist. Eine 41-Jährige war gegen 18.55 Uhr auf dem Heidekamp in Richtung Engeland Esch unterwegs. Die Bocholterin wollte die bevorrechtigte Borkener Straße (L600) queren. Dabei stieß ihr Wagen mit dem von rechts kommenden Auto einer 54-Jährigen zusammen. Die Borkenerin erlitt dabei schwere Verletzungen, die 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Wucht des Aufpralls schleuderte zudem Splitterteile gegen den Wagen eines 61-jährigen Borkeners: Dieser war hinter dem Auto der 54-Jährigen gefahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell