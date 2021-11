Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin lebensgefährlich verletzt

Bocholt (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 71-Jährige am Montag bei einem Verkehrsunfall in Bocholt erlitten. Die Bocholterin hatte gegen 17.00 Uhr von der Markgrafenstraße kommend die Herzogstraße zu Fuß überqueren wollen. Das Fahrzeug einer 42-Jährigen aus Bocholt erfasste sie: Die Autofahrerin war zum Unfallzeitpunkt auf der Herzogstraße in Richtung Dinxperloer Straße unterwegs. Die lebensgefährlich verletzte Bocholterin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit circa 2.500 Euro beziffert.

