POL-BOR: Gronau - Einbruch scheitert

Gronau (ots)

Mutmaßlich mit einem falschen Schlüssel haben Unbekannte versucht, in ein Haus an der Gildehauser Straße in Gronau einzudringen. In dem Zylinderschloss steckte ein abgebrochenes Stück Metall. Zu dem Geschehen kam es zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Montag, 04.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

