Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kind fährt nach Unfall weiter

Ahaus (ots)

Aufgerappelt und weitergefahren ist ein unbekanntes Kind am Montagmorgen in Ahaus. Gegen 07.30 Uhr hatte es zunächst sein Rad über die Furt des Adenauerrings geschoben. Beim Versuch, auf das Rad aufzusteigen und die Fahrt entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fortzusetzen, geriet es ins straucheln und stürzte. Dabei kollidierte das Fahrrad mit dem Auto eines 20-Jährigen. Der Vredener wartete an Kreuzung Adenauerring / Wüllener Straße vor der roten Ampel, um weiter in Richtung Legden zu fahren. Der circa 10 bis 13 Jahre alte Radfahrer trug eine schwarze Jacke und einen dunklen Helm. Er war mit einem silberfarbenen Fahrrad unterwegs. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

