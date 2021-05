Polizei Mettmann

POL-ME: Pkws kollidieren an Grundstückseinfahrt - Ratingen - 2105124

Auf der Gerhardstraße in Ratingen ist es am Donnerstagmorgen (27. Mai 2021) gegen 6.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt hat eine 25-jährige Mercedes-Fahrerin ersten Erkenntnissen zufolge einem von links kommenden 70-jährigen Renault-Fahrer die Vorfahrt genommen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes wurde dadurch an einen Baum gedrückt. Die 25-jährige Ratingern wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

