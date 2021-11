Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unter Drogen gefahren und Widerstand geleistet

Isselburg (ots)

Unliebsame Folgen zieht das Verhalten eines Autofahrers in Isselburg nach sich: Der 32-Jährige stand unter Drogeneinfluss, leistete Widerstand und wollte erfolglos vor der Polizei flüchten. Das Geschehen spielte sich am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Minervastraße ab. Polizeibeamte hatten dort den Fahrer aus Rees kontrolliert. Dabei ergaben sich Anzeichen, dass er verbotene Rauschmittel konsumiert hatte. Der Mann ergriff zu Fuß die Flucht. Als die Beamten ihn einholten, schlug der 32-Jährige um sich. Die Polizisten blieben unverletzt. Sie setzten schließlich Pfefferspray ein und fixierten den Reeser. In der Polizeiwache schlug ein Drogentest positiv an auf Cannabis. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Zudem fertigten sie einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde.

