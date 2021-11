Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholgeruch verrät Autofahrer

Gronau (ots)

Für einen 64 Jahre alten Niederländer endete in der Nacht zum Dienstag die Autofahrt in Gronau. Polizeibeamte hatten den Mann auf der Enscheder Straße angehalten. Deutlicher Alkoholgeruch drang aus der Fahrgastzelle. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,1 Promille schließen ließ. In den Räumen der Polizeiwache Gronau entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Der Autofahrer entrichtete eine Sicherheitsleistung. Nun folgt ein Strafverfahren.

