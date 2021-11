Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr in der Lange Straße in Haren zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der bislang unbekannte Fahrer eines blauen BMW Kombi befuhr den dortigen verkehrsberuhigten Bereich. Dabei hupte er mehrfach und fuhr viel zu dicht auf einen blauen BWM auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

