POL-IZ: 220118.2 Fitzbek: Zigarettenautomat aufgebrochen

Fitzbek (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Fitzbek einen Zigarettenautomaten geknackt. Ob die Täter etwas daraus entwendeten, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 02.45 Uhr hörte ein Anwohner in der Hauptstraße verdächtige Geräusche, die ihn vermuten ließen, dass sich an einem Zigarettenautomaten Diebe zu schaffen machen würden. Der Mann informierte die Polizei, die vor Ort feststellte, dass der Automat aufgehebelt war. Personen trafen die Einsatzkräfte nicht mehr an, eine Sofortfahndung verlief negativ. Ob sich in dem Gerät vor der Öffnung Tabakwaren und Geld befunden hatten, war nicht ersichtlich.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

