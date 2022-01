Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220118.1 Brunsbüttel: Schiff kollidiert mit Seitenmauer der Großen Nordschleuse

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Schiff in Brunsbüttel mit der Seitenmauer der Großen Nordschleuse kollidiert. An an dem Schiff entstand ein leichter Schaden - trotzdem konnte es seine Reise fortsetzen.

Gegen 03.15 Uhr kam es während des Einlaufmanövers des ostwärts unter polnischer Flagge fahrenden Motorschiffes "TARZAN" zu einer Kollision mit der Seitenmauer der Großen Nordschleuse von Brunsbüttel. Die "TARZAN" zog sich dabei an der Backbordseite einen Farbabrieb von zwei bis drei Meter Länge zu. An der Seitenmauer entstanden dazu korrespondierende Farbaufriebe.

Als Unfallursache lässt sich derzeit ein Problem in der Kommunikation vermuten.

Die Berufsgenossenschaft für Verkehr und Transportwirtschaft erhielt telefonisch Kenntnis und sprach kein Weiterfahrverbot aus, so dass das Schiff seine Reise fortsetzen konnte.

Merle Neufeld

