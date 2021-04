Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Geräteschuppen aufgebrochen, Unfallflucht & Farbschmierereien

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Wohnanhänger beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 11.04.2021 und Sonntag, 18.04.2021 beschädigten bisher unbekannte Vandalen einen Wohnanhänger, der auf einem Firmengelände in der Straße Linsenhalde abgestellt war. Am Anhänger wurden mehrere Anbauteile abgerissen sowie mehrere Dellen in die Außenwand geschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Sachbeschädigung auf Kindergartengelände

Bisher unbekannte Täter begaben sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf das umzäunte Gelände des Kindergartens in der Brunnenstraße und beschädigten dort einen Stuhl und eine Bank und hinterließen zudem Unrat. Zeugenhinweise auf die Vandalen nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Rudersberg-Schlechtbach: Geräteschuppen aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen zwischen Samstagabend und Montagmorgen in der Heilbronner Straße einen Geräteschuppen auf und entwendeten aus diesem ein Pedelec der Marke Giant im Wert von mehreren tausend Euro sowie ein Kinderfahrrad. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Rudersberg: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8:30 Uhr und 10:20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Ulmenstraße geparkten Renault und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf rund 200 Euro beziffert. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Althütte: Mehrere Farbschmierereien

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend beschmierten bisher unbekannte Täter eine Leitplanke zwischen Lutzenberg und Bruch mit Farbe und beschädigten diese hierdurch. Zudem wurde zwischen Sonntag und Montag ein in der Straße Am Brunnen geparkten Lkw mit Farbe beschmiert. Der Polizeiposten Weissach im Tal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Zeugenhinweise.

Backnang: Farbschmierereien

Durch bisher unbekannte Vandalen wurde zwischen Samstagabend und Montagmorgen ein in der Schöntaler Höhe abgestellter Bagger mit Farbe beschmiert. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

