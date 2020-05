POL-IZ: 200511.7 Itzehoe: Festnahme nach Einbruch in Supermarkt

Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht zu Montag ist es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Itzehoe gekommen. Der Polizei gelang es kurze Zeit später, den flüchtigen Täter festzunehmen.

Gegen 00.38 Uhr schlug ein Täter eine Fensterscheibe des Supermarktes in der Straße Feldschmiede in Itzehoe ein und verschaffte sich Zugang ins Innere. Im Objekt nahm er Gegenstände an sich und verließ das Lebensmittelgeschäft wieder durch das Einstiegloch. Durch den Lärm war ein Anwohner auf den Täter aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Beamte nahmen kurze Zeit später den Täter fest, der in Richtung Klosterhof die Flucht ergriffen hatte. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 41-jährigen Itzehoer.

Die Polizeibeamten fanden das Stehlgut vor.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

