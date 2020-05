Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200511.8 Büsum: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Büsum (ots)

Am Museumshafen drangen unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft ein und entwendeten einen kleinen Tresor mit Bargeld. Am heutigen Morgen stellte die Inhaberin des Bekleidungsgeschäftes beim Öffnen den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Festgestellt wurde, dass in der Nacht zu heute unbekannte Täter offensichtlich die Eingangstür aufgehebelt haben und so in das Geschäft gelangen konnten. Dort durchwühlten sie zunächst einige Kleidungsstücke, bevor sie ihre Suche im weiteren Geschäft fortsetzten und schließlich fündig wurden. Vermutlich vermuteten sie in einem kleinen Tresor Bargeld, so dass sie die Kasse unbehelligt ließen und schließlich mit dem Tresor flüchteten. Glücklicherweise befand sich darin nur eine geringere Menge Bargeld. Zeugen, denen in der Nacht vom 10.05. auf den 11.05. im Bereich des Museumshafens etwas aufgefallen ist, mögen sich bitte bei der Polizei in Büsum melden.

