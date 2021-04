Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand von Container - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Im Baustellenbereich auf der B 19 zwischen den Auffahrten Oberkochen-Nord und Unterkochen fuhr am Sonntagabend ein 23-jähriger VW-Lenker gegen 21 Uhr auf den Pkw einer 51-jährigen Audi-Lenkerin auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Neresheim-Elchingen: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Beim Befahren der L 1084 in Fahrtrichtung Aalen sprang am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr ein Rehwild zwischen Neresheim-Elchingen und der BAB Anschlussstelle Aalen/Oberkochen aus einem Wiesengelände auf die Fahrbahn, wo es von dem Pkw Tesla eines Fahrzeuglenkers erfasst und getötet wurde. An der Front des Elektro-Neuwagens entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Pedelec-Lenker schwer verletzt

Ein 59-jähriger Pedelec-Lenker zog sich am Sonntagabend schwere Verletzungen zu, als er gegen 18 Uhr die abschüssige Straße Neu-Ziegelhütte befuhr und nach rechts in einen geteerten Feldweg abbiegen wollte. Da sich auf der Fahrbahn Glasscherben befanden, wich er aus, verbremste sich und stürzte. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend 21.20 Uhr und Sonntagnachmittag 14.50 Uhr wurde in der Mozartstraße ein Pkw Audi von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker beschädigt, der vor einer Garage geparkt war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Mutlangen: 14-Jähriger verletzt sich

Auf der Trail-Strecke am Sportplatzweg stürzte am Sonntagnachmittag gegen 14.40 Uhr ein 14-jähriger Mountainbiker nach einem Schanzensprung und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Schwäbisch Gmünd: Brand von Container

Am Sonntagvormittag kam es gegen 9 Uhr zum Brand eines mit Akten gefüllten Baucontainers, der im Innenhof der Augustinerkirche aufgestellt war. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Ellwangen: Bus prallt gegen PKW

Am Samstag um kurz vor 12:30 Uhr hielt ein 66-jähriger Lenker eines VW Golf in der Bushaltestelle am Bahnhof an, um eine Beifahrerin aussteigen zu lassen. Zeitgleich fuhr direkt vor dem PKW ein 54-Jähriger mit seinem Omnibus in die Haltebucht ein und übersah den PKW. Beim Rückwärtsfahren prallte der Bus gegen die Front des PKW. Hierbei wurde die 62-jährige Beifahrerin im PKW leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

