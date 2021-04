Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt & Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Aalen (ots)

Remshalden-Rohrbronn: Autos beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter zwei im Quellenweg geparkte Autos, indem sie die linken Außenspiegel der Autos abschlugen bzw. abrissen. Bei den Tätern könnte es sich möglicherweise um eine Gruppierung von vier bis sechs Personen, die sich zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr in der Königsteinstraße aufhielten und lautstark unterhielten, handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Althütte: Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs - Zeugen gesucht

Ein Autofahrer teilte am Sonntagnachmittag mit, dass vor ihm auf der Strecke zwischen Althütte-Lutzenberg und Althütte auf der L 1080 ein schwarzer BMW X 6 in Schlangenlinien fährt und mehrere entgegenkommende Autofahrer wegen des BMW ausweichen mussten. Die hinzugerufenen Ordnungshüter konnten das Fahrzeug feststellen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Eine Überprüfung auf Alkohol oder Betäubungsmittel beim BMW-Fahrer verlief negativ. Das Polizeirevier Backnang sucht nun Zeugen, die zwischen 17:05 Uhr und 17:20 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Lutzenberg unterwegs waren und möglicherweise vom BMW gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Revier zu melden.

Kernen im Remstal: Auto beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Freitag, 10:30 Uhr einen am Fahrbahnrand der Schafstraße geparkten Ford Focus, indem die Karosserie mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Kernen i.R. bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 41798.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell