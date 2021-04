Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Gewässerverunreinigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Sporthalle

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnacht gegen 22 Uhr hebelte ein Einbrecher eine Türe zu einer Sporthalle in der Max-Eyth-Straße auf. Anschließend betrat er das Gebäude. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Untermünkheim: In behördliches Gebäude eingebrochen

Durch Einschlagen einer Scheibe brachen Diebe zwischen Freitag und Sonntag in ein behördliches Gebäude in der Robert-Bosch-Straße ein. Dort öffneten sie mit Hilfe von Werkzeug einen Tresor und entwendeten aus diesem einen Bargeldbetrag in Höhe mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können.

Ilshofen: Gewässerverunreinigung im Grimmbach

Am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr wurde festgestellt, dass an einem weitläufigen Bereich des Grimmbachs eine Vielzahl verendeter Fische am Bachbett lagen. Eine Gewässerprobe ergab, dass im Wasser ein erhöhter Ammoniumgehalt bestand. Dieser ist nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich der Auslöser für das Fischsterben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen lässt sich die Ursache der Gewässerverunreinigung auf eine dortige Kläranlage zurückführen. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen zur Sache übernommen.

Crailsheim: Diebstahl aus Bagger

Unbekannte haben zwischen Samstag, 8:00 Uhr und Sonntag, 17:00 Uhr aus einem in einem Steinbruch in Heinkenbusch abgestellten Bagger mehrere elektronische Steuerelemente, sowie Sensoren entwendet.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

