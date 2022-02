Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220225-2: Whisky gestohlen und Angestellten geschubst

Bergheim (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen nach räuberischem Diebstahl

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten und ungefähr 185 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Freitagmorgen (25. Februar) in Bergheim-Kenten aus einem Supermarkt mehrere Schnapsflaschen gestohlen zu haben. Als Angestellte (w25, m26) den Täter auf den Diebstahl ansprachen, soll er den 26-Jährigen zur Seite geschubst haben und anschließend mit der Beute geflüchtet sein.

Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einer dunklen Jacke bekleidet. Besonders auffällig beschrieben die beiden Zeugen ein sternförmiges Tattoo am Hals des Täters. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen soll der Unbekannte gegen 7 Uhr den an der Zeppelinstraße gelegenen Supermarkt betreten haben. Er soll dann zwei Flaschen Whisky aus dem Regal genommen und eingesteckt haben. An der Kasse habe er dann aber nur eine Flasche Bier bezahlen wollen. Auf den Diebstahl angesprochen, stieß der Täter den Geschädigten zur Seite und flüchtete mit seiner Beute. Bei der Anzeigenaufnahme erklärte die 25-Jährige, dass sie auf der Videoaufzeichnung gesehen habe, dass der Unbekannte mit dieser Masche bereits wenige Minuten zuvor zwei Flaschen Whisky gestohlen hatte.

Die Beamten sicherten vorhandene Beweismittel und nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 dauern an. (he)

