Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannter Jugendlicher schlägt mit Flasche auf Obdachlosen ein - Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Montagmittag (22.11.2021) in Kamen mit einer Flasche auf einen Obdachlosen eingeschlagen.

Der Vorfall geschah gegen 13.10 Uhr an der Bushaltestelle am Markt. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 51-Jährigen ohne festen Wohnsitz und mehreren Jugendlichen. Der Grund ist nicht bekannt. Einer aus der Gruppe ging auf den Mann zu und schlug ihn mit einer Flasche. Verletzt suchte der Obdachlose daraufhin ein angrenzendes Café auf. Dort wählte eine Mitarbeiterin den Notruf. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

