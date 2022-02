Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220225-4: Fahrer flüchteten nach Verkehrsunfällen - Zeugen gesucht

Pulheim/Wesseling (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Morgen zwei Personen verletzt worden. Die Unfallverursacher sollen von den Unfallstellen geflüchtet sein. Die Ermittlungen dauern an.

Der Polizei liegen zwei Anzeigen vor, in denen unbekannte Autofahrer beschuldigt werden, in Pulheim an einer Fußgängerampel eine Fußgängerin (17) angefahren und in Wesseling den Fahrer (47) eines LKW verletzt zu haben. In beiden Fällen nahm die Polizei Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-ert-kreis@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

In Pulheim soll am Freitagmorgen (25. Februar) um 8 Uhr eine Fußgängerin (17) beim Überqueren des Fußgängerüberweges an der Kreuzung Nordring / Sinnersdorfer Straße von einem Opel Mokka mit BM-Kennzeichen touchiert und leicht verletzt worden sein. Die Fußgängerampel soll Grünlicht gezeigt haben. Ein unbekannter Autofahrer bog nach Angaben der 17-Jährigen von der Sinnersdorfer Straße nach rechts in den Nordring ab und streifte die 17-Jährige mit dem rechten Außenspiegel, der dabei einklappte. Der Fahrer des Wagens soll einige hundert Meter weiter stehen geblieben sein, während die Verletzte ihren Weg zunächst fortgesetzt hatte. Sie suchte zur ambulanten Behandlung einen Arzt auf und erstattete anschließend mit ihrer Mutter Anzeige auf einer Polizeidienststelle.

Um 10.40 Uhr soll in Wesseling in der Jahnstraße auf Höhe des Ulrike-Meyfarth-Straße ein entgegenkommender LKW den LKW eines 47-Jährigen gestreift haben. Hierbei soll der Spiegel des LKW beschädigt und eingeklappt sein. Das Spiegelglas soll durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeuginnere geschleudert sein und der Fahrer (47) leichte Verletzungen erlitten haben. Der Unfallverursacher soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. (bm)

