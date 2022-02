Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Alkoholisierte Autofahrerin verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Erftstadt-Gymnich. Am frühen Sonntagmorgen (27. Februar) stellte ein Zeuge auf der Gymnicher Hauptstraße einen verunfallten PKW fest und rief die Polizei. Der Zeuge war gegen 03.35 Uhr bei seiner Fahrt durch die Ortslage Gymnich auf den Unfall im Kurvenbereich aufmerksam geworden. Ein Renault-Kleinwagen war offensichtlich mit einem geparkten Daimler kollidiert. Am Steuer des Renaults saß eine 39-jährige Erftstädterin. Polizisten stellten während der Unfallaufnahme bei der leicht verletzten Fahrzeugführerin starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1.2 Promille. Der Notarzt entnahm der Fahrerin eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher. Zur Behandlung der leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagen die Frau im Anschluss in ein Krankenhaus.(bme)

