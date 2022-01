Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht vom 28.01. - 30.01.2021

Bopopard (ots)

Am 29.01.2022 ereignete sich auf der L214 zwischen Buchholz und Ehr ein Verkehrsunfall mit einem Traktor. Dieser kam zunächst ins Schleudern und fuhr dann mit dem Anhänger eine Böschung hinunter. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde durch den Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

In der Nacht vom 30.01.2022 gegen 02:20 Uhr wurde die Scheibe eines Elektrofachgeschäfts in der Oberstraße in Boppard beschädigt. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Boppard in Verbindung zu setzten.

