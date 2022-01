Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrraddiebstahl

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte im Stadtgebiet Lahnstein ein Jugendlicher kontrolliert werden, der ein Damenklapprad mitführte. Er gab an, das Fahrrad in Koblenz im Bereich des Forums "gefunden" zu haben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Lahnstein bittet den rechtmäßigen Eigentümer sich zu melden.

