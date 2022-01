Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Mit mehreren Einsatzkräften rückte die Polizei, am 28.01.22 gegen 14 Uhr zu einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenbahnstraße aus. Unklar war zunächst, ob einer der Beteiligten eine Schusswaffe verdeckt mit sich führt. Vor Ort konnte die Parteien unmittelbar getrennt, die Lage eingefroren und die Beteiligten gesichert werden. Zwischen den Kontrahenten kam es, wie sich vor Ort herausstellte, zu keiner Körperverletzungshandlung sondern lediglich zu einer intensiven verbalen Auseinandersetzung. Die in Rede stehende Schusswaffe konnte im Rahmen der Einsatzmaßnahmen vor Ort aufgefunden, sichergestellt und als sogenannter Schreckschusswaffe verifiziert werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten überstellt und müssen sich im Rahmen der eingeleiteten Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell