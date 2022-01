Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit um Parkplatz endet mit Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten war gestern um 16:10 Uhr die Folge eines Streits um einen Parkplatz. Als ein 40-Jähriger rückwärts in eine Parkbucht an der Josephskirche einparken wollte, kam ihm eine 56-Jährige zuvor. Erbost über den Parkplatzklau stellte sich der Mann in die Parklücke, um die Frau zur Rede zu stellen. Beim Vorwärtseinparken übersah diese jedoch den 40-Jährigen, weshalb es zu einer leichte Kollision kam, bei der sich der Mann leichte Verletzungen zuzog.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell