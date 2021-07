Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Ruchheim (ots)

Am 23.07.2021, gegen 21:50 Uhr, kam es in der Paul-Münch-Straße in Ludwigshafen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verkehrsunfallverursacher streifte beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite den ordnungsgemäß abgestellten Mercedes-Benz. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an der linken Fahrzeugseite des Mercedes-Benz. Der Geschädigte konnte beobachten, dass sich ein blauer Volkswagen Lupo von der Unfallörtlichkeit entfernte. Inwieweit dieses Fahrzeug im Zusammenhang mit der Verkehrsunfallflucht steht, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621-963 2403 zu melden.

