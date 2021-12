Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Hattropholsen - Polizei sucht weißen Kastenwagen

Soest (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag (7. Dezember 2021) sucht die Polizei nach einem flüchtigen weißen Kastenwagen. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Essen befuhr zuvor die Hammer Landstraße in Richtung Hamm, als ihm ein weißer Kastenwagen auf seiner Straßenseite entgegenkam. Um einen Frontalunfall zu verhindern, fuhr der 58-Jährige so weit wie möglich nach rechts. Im Begegnungsverkehr kam es trotzdem zur Kollision mit dem linken Außenspiegel des Lasters. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Kastenwagen weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder einem weißen Kastenwagen mit frischen Unfallspuren machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

