Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Mit 1,22 Promille von der Straße abgekommen

Soest (ots)

Am Dienstag (7. Dezember 2021) befuhr gegen 11.17 Uhr ein 58-jähriger Soester mit seinem Wagen die Werler Landstraße in Richtung Werl, als er langsam immer weiter nach links in den Gegenverkehr, touchierte ein Straßenschild und kam schlussendlich mit seinem Auto im Straßengraben zum Stillstand. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer wich seinerseits aus und konnte so einen Frontalunfall verhindern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung bei dem 58-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille fest. Sie stellte den Führerschein des Autofahrers sicher und ordneten eine Blutprobe an. Im Rahmen der Auswertung der Blutuntersuchung soll auch geklärt werden, ob die einsetzende Schläfrigkeit des Autofahrers mit der Einnahme von Medikamenten im Zusammenhang stehen könnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (reh)

