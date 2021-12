Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Folgenden Radfahrer übersehen

Werl (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Werl befuhr am Montag (6. Dezember 2021), gegen 14.45 Uhr den Westönner Hellweg bis zur Einmündung auf die Westönner Bundesstraße, um von dort aus nach rechts, seine Fahrt in Richtung Werl fortzusetzen. Nachdem er an der Haltelinie zur Bundesstraße angehalten und eine Radfahrerin aus Richtung Werl, in den Westönner Hellweg hatte passieren lassen, fuhr er los. Hierbei übersah er einen, der Radfahrerin folgenden 84-jährigen Werler mit seinem Rad. Er touchierte diesen mit seinem Auto, woraufhin der Werler zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. (reh)

