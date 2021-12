Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Lippstadt (ots)

Am Montag (6. Dezember 2021) befuhr gegen 15 Uhr eine 54-jährige Lippstädterin mit ihrem Wagen die Straße "Königsaus" in Richtung Woldemei. Nachdem sie an der Straßeneinmündung zur Woldemei mit ihrem Auto angehalten hatte und ihre Fahrt fortsetzen wollte, missachtete sie die Vorfahrt einer von links kommenden 58-jährigen Radfahrerin aus Lippstadt. Nach eigenen Angaben hatte sie die Radfahrerin nicht gesehen. Durch den folgenden Zusammenstoß fiel die Radfahrerin hin und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. (reh)

