Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdächtige Personengruppe, angeblich ein Kamerateam, in der Kirchbergstraße aufgetreten

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, haben zwei Männer und eine Frau bei einer älteren Dame in der Kirchbergstraße geklingelt. Sie stellten sich als ein Kamerateam von "Pro7" vor und hatten tatsächlich eine große Kamera dabei. Sie gaben an "alles zu wissen" und wollten die Wohnung filmen. Die 81-jährige Wohnungsinhaberin reagierte jedoch richtig und verweigerte des Zutritt. Im Anschluss sei das "Filmteam" in einen roten Kleinwagen eingestiegen und weggefahren. Ein Schaden ist somit nicht entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber, die etwas zu dem "Filmteam" sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

