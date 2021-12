Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstähle

Zweibrücken (ots)

Am 30.11.2021, zwischen 10.20 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone zu 2 Taschendiebstählen. Es wurden jeweils die Geldbörsen aus mitgeführten Taschen entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1100 Euro. Die genauen Umstände konnten durch die Geschädigten nicht mitgeteilt werden. Ein Fall soll sich möglicherweise in einem Bekleidungsgeschäft ereignet haben. Bitte verwahren sie ihre Wertgegenstände sicher auf und seien sie wachsam. |pizw

