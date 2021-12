Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Softairwaffen aus leerstehendem Haus entwendet

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 21.11., und Samstag, 27.11, zwei Softairwaffen aus einem leerstehenden Haus in der Straße "Am Steinbruch" entwendet. Der Wert betrug circa 500 Euro. Möglichweise sind die Täter über das Wellblechdach der Garage durch ein Fenster des Anbaus in das Haus eingedrungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

