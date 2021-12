Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Ein Hyundai Tucson wurde am Mittwoch, 24.11., um 11:15 Uhr auf dem Parkplatz der Rossmann-/Deichmann-Filialen geparkt. Gegen 11:30 Uhr stellte der Fahrer fest, dass seien Kofferraumklappe beschädigt worden war. Zuvor war hinter den Hyundai ein weißer Pkw in Queraufstellung geparkt. Möglichweise stammte der Schaden von der Fahrertür dieses weißen Pkw, da somit eine korrespondierende Beschädigung aufweisen müsste. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, gegen 18:05 Uhr am Ortsausgang von Pirmasens in Richtung Lemberg. Im Bereich der dortigen Fahrbahnverengung kam es zur Berührung zweier Außenspiegel. Die Fahrerin eines Opel Corsa, die in Richtung Lemberg gefahren war, hielt sofort an und wartete 10 Minuten. Der andere Unfallbeteiligte, zu dem leider keinerlei Angaben vorliegen, hatte sich unerlaubt entfernt, jedoch wurden Teile seines Außenspiegels sichergestellt. Die Schadenshöhe liegt bei circa 150 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell