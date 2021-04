Polizei Bielefeld

POL-BI: Totalschaden: Zwei Pkw kollidiert

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagnachmittag, 15.04.2021, ereignete sich auf der Engersche Straße, in Höhe Upfeldweg, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Engersche Straße war für den Individualverkehr zeitweise gesperrt. Busverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Gegen 11:50 Uhr bog eine Seniorin aus Bielefeld mit ihrem Pkw, einem Toyota Yaris, von Loheide kommend, nach links auf die Engersche Straße ein. Dabei kollidierte sie mit dem VW Passat einer 55-jährigen Bielefelderin, welche die Engersche Straße in Fahrtrichtung Jöllenbeck befuhr.

Die Passat-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Seniorin beteuerte den Einsatzkräften unverletzt zu sein.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Unfallstelle war bis 13:10 Uhr teilweise gesperrt.

