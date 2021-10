Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr missachtete ein 57-jähriger Seat-Fahrer das Rotlicht an der Ampelkreuzung auf der L723 zur K4256. Der 57-Jährige fuhr auf der L723 in Richtung Walldorf und kollidierte nach dem Rotlichtverstoß mit dem ordnungsgemäß von der K4256 auf die L723 auffahrenden Mazda eines 33-jährigen Mannes. Durch den Unfall wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

