POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Außenspiegel touchiert und weitergefahren

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 80-jähriger VW-Fahrer streifte am Dienstagmorgen um 11 Uhr im Vorbeifahren zwei Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Der Mann war auf der Itterstraße in Richtung Wilhelm-Blos-Straße unterwegs. Nach dem Unfall hielt der Mann kurz an und begutachtete den Schaden an seinem eigenen Fahrzeug. Danach setzte er seine Fahrt einfach fort. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Unfall und notierte sich umgehend das Kennzeichen des Unfallfahrers, welches sie der Polizei mitteilte. Die Polizisten stellten den Mann und seinen PKW wenig später auf einem Parkplatz in der Nähe der Unfallstelle fest. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

