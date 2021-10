Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen - Geld weg

Kaiserslautern (ots)

Dass er sein Auto unverschlossen abstellte und aus den Augen ließ, hat einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag Ärger eingebracht. Wie der 23-Jährige später der Polizei meldete, hatte er den Toyota Yaris am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr in der Pirmasenser Straße in Höhe des Hauses Nummer 50 geparkt und war weggegangen. Als er knapp drei Stunden später zurückkehrte, fand er das Innere des Wagens durchwühlt vor. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge Kleingeld mit, das sie in der Mittelkonsole fanden. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell