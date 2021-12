Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Aufmerksamer Zeuge - 1,32 Promille

Welver (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstag (7. Dezember 2021) der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt in der Wolter-von-Plettenberg-Straße. Als die Beamten den 19-jährigen Autofahrer aus Welver an seiner Wohnanschrift antreffen konnten, wurde der Verdacht durch einen Atemalkoholtest mit 1,32 Promille bestätigt. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 19-Jährigen und nahmen ihn mit zur Polizeidienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. (reh)

