POL-NI: Stadthagen: Straßenschilder beschädigt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 14.11.2021, gegen 14:00 Uhr, meldete ein Spaziergänger der Polizei Stadthagen an der Kreuzung Fasanenweg / Jahnstraße mehrere Verkehrsschilder im Graben. Die Polizeibeamten konnten insgesamt vier Verkehrsschilder, zwei davon inklusive Pfosten, in und außerhalb des Baches "Krummer Bach" feststellen. Die Schilder wiesen teilweise erhebliche Beschädigungen auf.

Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 05723/4004 0 zu melden.

