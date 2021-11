Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täterfestnahmen nach mehreren Straftaten und Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bückeburg/Nienstädt/Minden (ots)

(ma)

Am Samstag gegen 02.30 Uhr endete eine Verfolgungsfahrt zwischen einem in Italien gestohlenem Pkw VW und einem Streifenwagen der Bückeburger Polizei mit einem Verkehrsunfall auf der Hausberger Straße in Porta Westfalica.

Zur Chronologie.

Der Polizei Bückeburg wurde am Freitag gegen 23.25 Uhr ein Raubdelikt in Nienstädt/Helpsen gemeldet. Nach Angaben von zwei Geschädigten aus Stadthagen und Hespe im Alter von 21 und 22 Jahren und einem weiteren Zeugen, sind aus einem weißen Pkw mit Zulassungskennzeichen aus Hannover drei junge Männer ausgestiegen, die unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen forderten. Letztendlich lag die Beute bei einem Feuerzeug und 50 Cent. Die Täter flüchteten, nachdem sie die Opfer durch Schläge an den Kopf leicht verletzten, mit dem Pkw VW und konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht ausfindig gemacht werden. Weitergehende Ermittlungen erbrachten die Tatsache, dass an dem flüchtenden Pkw Kennzeichen aus Hannover angebracht waren, die am Vortag in Rinteln von einem Pkw Toyota entwendet wurden.

Das Täterfahrzeug konnte durch Polizeibeamte am Samstag um 00.45 Uhr in Hannover-Limmer gesichtet werden. An dem Pkw VW befanden sich noch immer die entwendeten Kennzeichen. Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist das Fluchtfahrzeug in Limmer entkommen.

Im Bückeburger Stadtgebiet tauchte das gesuchte Fahrzeug um 02.20 Uhr wieder auf. Auf der Birkenallee ergriff der weiße VW Polo erneut die Flucht vor einem Streifenwagen. Unter Missachtung der Anhalteaufforderungen der Polizei wurde der Pkw VW mit hoher Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h über die Herminenstraße, Schulstraße und über die Röcker Straße in Richtung Minden geführt. In der Folge kam es in Minden zu Gefährdungen des Straßenverkehrs, weil das Fluchtfahrzeug in den Gegenverkehr gelenkt wurde bzw. entgegengesetzt in eine Einbahnstraße fuhr. Weitere eingesetzte Streifenwagen der Polizei Stadthagen, Rinteln und der Kreispolizeibehörde Minden sind in die Fahndungsmaßnahmen eingebunden gewesen.

Um 02.33 Uhr kollidierte der VW Polo schließlich mit dem Funkstreifenwagen der Polizei Bückeburg in Porta Westfalica.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Zusammenstoß gab es keine Verletzten.

Neben dem 18jährigen Fahrzeugführer und dem 19jährigen Beifahrer, beide mit Wohnsitz in Italien, wurden ein 19jähriger Bückeburger und eine 15jährige Jugendliche bzw. ein 12jähriges Kind aus dem thüringischen Ilmenau festgenommen. Die Festgenommenen wurden in das Gewahrsam der Polizei Minden verbracht, wobei die Jugendliche bei der Festnahme Widerstand leistete und eine Polizeibeamtin anspuckte.

Folgeermittlungen erbrachten die Tatsache, dass die Tatverdächtigen vor dem Entdecken im Bückeburger Stadtgebiet in eine Tankstelle auf der Hannoverschen Straße in Bückeburg eingebrochen waren und Zigaretten stahlen. Zudem wird überprüft, ob die Festgenommenen mit einem versuchten Tankstelleneinbruch auf der Bahnhofstraße in Helpsen am Freitag gegen 03.00 Uhr in Verbindung gebracht werden können.

Der von den Tatverdächtigen genutzte und nun sichergestellte Pkw VW Polo wurde nach bisherigen Erkenntnissen am 06.11.2021 in Italien gestohlen.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg sind die Jugendliche und das Kind dem Jugendamt übergeben worden. Der 19jährige Bückeburger wurde nach den ersten polizeilichen Befragungen und Folgemaßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer, erklärte, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg beim Amtsgericht Bückeburg, der 19jährige und der 18jährige noch am Samstag einem Haftrichter in Rinteln vorgeführt wurden. Die Beschuldigten befinden sich derzeit in den Justizvollzugsanstalten von Vechta und Hameln in Untersuchungshaft.

Die weitergehenden Ermittlungen der Polizei Bückeburg dauern aktuell noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell