Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.10.2021

Goslar (ots)

Goslar - Kattenberg

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Eine 68-jährige Goslarerin befuhr am 18.10.21, gegen 08.15 Uhr mit ihrem Renault Clio die Straße Kattenberg in Richtung Wachtelpforte. Auf Höhe der Lampestraße musste sie wegen eines vorfahrtsberechtigten VW Up eines Pflegedienstes anhalten.

Dies erkannte ein dahinter befindlicher 87-jähriger Jaguar Fahrer aus Goslar zu spät. Er fuhr auf den Renault auf und schob das Fahrzeug gegen den VW Up. Die 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Goslar verbracht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 EUR.

Seesen - Einbruch in Werkstatt

Im Zeitraum von Fr., 15.10.2021, 12:30 Uhr, - Mo., 18.10.2021, 05:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Straße Am Griesebach gewaltsam in die Elektrowerkstatt eines Baustoffhandels ein. Dort entwendeten sie Werkzeug und Bargeld. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 3.000 EUR.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat bittet Personen, die am vergangenen Wochenende in dem Gewerbegebiet tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 05321/3390 zu melden.

Vienenburg

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Leicht- und ein Schwerverletzter sowie hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich heute Morgen, gegen 06.30 Uhr, in Vienenburg, Glückauf-Straße, am dortigen Kreisel, ereignete.

Ein 27-jähriger Mann aus Salzgitter hatte zunächst mit seinem PKW VW Golf die L518, aus Rtg. Oker kommend, in Richtung Vienenburg befahren. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er den Kreisverkehr an der Glückauf-Straße, überfuhr die dortige Verkehrsinsel und anschließend einen Graben. Das Fahrzeug verlor nachfolgend die Bodenhaftung, durchbrach einen Zaun und kam letztlich auf einem angrenzenden Firmengrundstück an einem Findling zum Stehen.

Der 27-Jährige wurde hierbei leicht, sein 32-jähriger Beifahrer aus Goslar schwer verletzt. Beide mussten mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Goslar zugeführt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 10.000 EUR.

Die L518 musste zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde aus Rtg. Oker gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell