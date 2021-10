Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar für den Zeitraum 16.10.21 - 18.10.21

Goslar (ots)

- Goslar - Baßgeige

Unfallflucht

Am 16.10.2021, zwischen 11.15 Uhr - 11.45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Carl-Zeiß-Str., ein PKW Audi, A4 Avant, mit WF-Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken angefahren, wobei ein Schaden von ca. 800 EUR entstand.

Der/die Unfallverursacher(in) entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei Goslar bittet um Hinweise unter 05321/ 3390.

- Goslar - Innenstadt

Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde am Freitag, 15.10.21 gegen eine 23-jährige Goslarerin eingeleitet.

Diese war gegen 10.40 Uhr im Bereich der Parkbuchten vor einem Hotel in der Rosentorstr. mit ihrem grauen VW Polo beim Ausparken gegen einen neben ihr stehenden vermutlich blauen PKW gefahren.

Nachdem sie den Ausparkvorgang beendet hatte, sei sie aufgrund des von ihr empfundenen hohen Verkehrsaufkommens zunächst eine Runde gefahren, um keinen Stau zu verursachen.

Bei ihrer Rückkehr habe sie einige Minuten später festgestellt, dass der von ihr beschädigte PKW nicht mehr am Ort befand.

Der/die Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Goslar in Verbindung zu setzen. Ferner werden Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und evtl. sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

- Goslar - Innenstadt

Schlägerei am Bahnhof

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs beteiligen Personen kam es am 16.10.2021, gegen 22.45 Uhr, im Bereich des Haupteingangs des Bahnhofs Goslar. Vier bislang unbekannte Männer sollen hierbei einen 31-jährigen Langelsheimer und einen 38-jährigen Mann aus Salzgitter grundlos angegriffen haben. Auf den 38-Jährigen wurde durch die Beschuldigten noch eingetreten, als er bereits auf dem Boden lag. Die Opfer wurden nach ärztlicher Erstversorgung vor Ort zu weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Goslar verbracht.

Die Polizei sucht weitere Personen, die neben den bereits bekannten Zeugen das Tatgeschehen beobachtet haben und evtl. Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter 053212 / 3390 entgegen.

- Goslar Innenstadt

Wechselseitige Nötigungen im Straßenverkehr

Gleich für mehrere Strafanzeigen sorgte das Verhalten einiger Verkehrsteilnehme am 16.10.21 gegen 21.00 Uhr.

Zunächst fuhr gegen 20.55 Uhr eine 21-jährige Frau aus Bad Harzburg mit ihrem PKW an der Lichtsignalanlage Von-Garßen-Str./Astfelder Str. nach Meinung eines dahinterstehenden 26-jährigen Goslarers trotz Grünlicht nicht schnell genug Rtg. Innenstadt an, so dass er hupte. Kurz danach soll er die junge Frau in der Astfelder Str. überholt, ausgebremst und nachfolgend durch das geöffnete Fenster beschimpft haben.

Die 21-Jahrige verständigt hierauf ihren Bruder, verfolgte anschließend den 26-Jährigen ihrerseits mit ihrem PKW bis zum Parkplatz an der Kaiserpfalz.

Dort wurde der 26-Jährige seinerseits nun durch ein Fahrzeug, in dem sich auch der 29-jährige Bruder befand, ausgebremst. Dieser soll nachfolgend die Beifahrertür des PKW des 26-jährigen aufgerissen und dem Beifahrer einen Schlag ins Gesicht versetzt haben. Ferner sollen auch Tritte gegen die Fahrzeugseite erfolgt sein.

Der 26-Jährige rief nun die Polizei um Hilfe und suchte letztlich kurze Zeit später die Wache in Goslar auf, gefolgt von den Kontrahenten.

Im Gespräch mit den Beamten beruhigten sich die Streitenden relativ schnell, spielten den Sachverhalt nun plötzlich herunter und zeigten kein Interesse mehr an der Strafverfolgung.

Diese geschieht jedoch von Amts wegen, so dass der Ärger für die Beteiligten noch nicht vorbei sein dürfte, da insbesondere das verkehrsrechtliche Verhalten der Beteiligten zu bewerten sein wird.

- Lautenthal

Brand einer Garage

Am 17.10.21, gegen 01.40 Uhr, wurde Polizei und Feuerwehr ein Brand in Lautenthal, Am Anger, gemeldet. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache war zuvor in der an einem Wohnhaus angrenzenden Garage ein Feuer ausgebrochen.

Dort waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei Motorroller und ein Motorrad untergestellt, die unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Über 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Lautenthal gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Haus zu verhindern.

Leichte Schäden an der Fassade ließen sich dennoch nicht vermeiden. Die Schäden an der Garage und den Zweirädern sind umfangreicher und dürften insgesamt deutlich im fünfstelligen Bereich liegen.

Ein Mitarbeiter des Energieversorgers überprüfte die Versorgungsleitungen auf Schadhaftigkeit.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

- Seesen- Ildehausen

Brand einer Photovoltaikanlage

Am 16.10.1021, kurz nach 12.00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand nach Seesen-Ildehausen, Knüllhof, gerufen. Auf einem dortigen Gehöft war es im Bereich einer großflächig auf dem Dach einer ca. 40x25 m großen Scheune verlegten Photovoltaikanlage zum Ausbruch eines Feuers gekommen, das nachfolgend auf den Dachstuhl des Gebäudes übergriff.

Die Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Goslar waren mit weit über 100 Einsatzkräften unter Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Ildehausen zur Brandbekämpfung eingesetzt. Diese gestaltete sich zunächst schwierig da die Anlage erst stromlos gemacht werden musste.

Gegen 15.45 Uhr war die Brandstelle soweit gelöscht und gesichert, dass Beamte der Polizeiinspektion Goslar erste Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, die heute vom zuständigen 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes übernommen werden.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe ist noch nicht bezifferbar.

- Okertal

Kletterer abgestürzt

Für eine rund dreistündige Vollsperrung der Bundesstraße 498 sorgte am 17.10.21, gegen 14.00 Uhr ein Unfall an den sogenannten "Unteren Studentenklippen" (Felskoordinaten:Geogr. Länge 10.47986 ° Geogr. Breite 51.87357 °)

Dort war ein 31-jähriger Mann aus Berlin beim Klettern mehrere Meter abgestürzt und hatte sich hierbei Verletzungen im Rückenbereich zugezogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Der herbeigerufene Rettungshubschrauber musste zum Abtransport des Verletzten direkt auf der B 498 landen.

Die Bergung aus dem unwegsamen Gelände zog sich dennoch über einen längeren Zeitraum hin, so dass der Fahrzeugverkehr auf der B 498 erst gegen 17.15 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus nach Braunschweig geflogen. Hinweise auf ein Fehlverhalten Dritter an dem Sturzgeschehen liegen derzeit nicht vor.

-Lüdke, KHK

