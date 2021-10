Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Bad Harzburg 17.10.2021

Goslar (ots)

Randalierende Person verbringt die Nacht im Gewahrsam

Am Abend des 17.10.2021, gegen 22.10 Uhr, benötigte ein 62jähriger Mann aus Rosdorf im Bad Harzburger Stadtgebiet die Hilfe von Polizei und Rettungsdienst. Zuvor war er unter Alkoholeinfluss gestürzt. Während der ambulanten Behandlung randalierte die Person im Goslarer Krankenhaus, so dass durch die erneut hinzugerufene Polizei eine Gewahrsamnahme angeordnet wurde. Der Transport und der nächtliche Aufenthalt in der Zelle wird dem 62jährigen kostenpflichtig in Rechnung gestellt.

Betäubungsmittel aufgefunden

Bereits am Freitag, den 15.10.2021, um 22.30 Uhr, wurde durch die Polizei ein PKW im Vienenburger Stadtgebiet kontrolliert. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen wurden bei dem 25jährigen Beifahrer aus Langelsheim Betäubungsmittel aufgefunden. Diese wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren nach dem BTMG wurde eingeleitet.

Conrad, POK

