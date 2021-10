Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Hohegeiß

Goslar (ots)

Am 16.10.2021, gegen 10.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des ehemaligen Panoramic-Hotel in Hohegeiß, Am Kurpark, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verließ der Führer eines PKW mit auf dem Dach montierten Fahrradträger samt Fahrrädern den Parkplatz. Dabei wurde von ihm die Höhenbegrenzungsschranke übersehen, welche er dann touchierte. Es entstand an der Schranke ein Schaden in Höhe von 800,00 Euro. Trotz Ansprechen einer Zeugin, welche den Vorfall beobachtet hatte, verließ der Fahrzeugführer mit seinem PKW den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Zeugin des Vorfall meldete zwar den Vorfall an der Rezeption des Hotels, jedoch wurde seitens der Rezeptionistin vergessen, nach dem Namen zu fragen. Die Zeugin oder andere Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Telefonnummer: 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i.A. Wollny, POK

