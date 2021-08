Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Daun/ OT Neunkirchen (ots)

Am Montag, dem 16.08.2021, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in Daun in der Neunkirchener Straße (Ortsteil Neunkirchen) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Straßenrand geparkter, dunkler Ford Transit wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestriffen, wodurch der geparkte Ford an der rechten Seite beschädigt wurde. Hinweise werden an die PI Daun unter der 06592-96260 erbeten.

