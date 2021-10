Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 15.10.21

Goslar (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gg. 01:15 Uhr, wurde ein männlicher Autofahrer in der Baderstr. in CLZ einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Berliner nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell