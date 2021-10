Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.10.2021

Verkehrsunfall mit Flucht

In der Zeit zwischen dem 14.10. 18:00 Uhr und dem 15.10.2021 10:45 Uhr kommt es im Bereich der Jacobsonstraße 53 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein ordnungsgemäß geparkter grauer BMW wird hierbei im vorderen Bereich der Stoßstange und des Kennzeichens derart beschädigt, dass der Anstoß möglicherweise beim Rückwärtsfahren oder Rangieren mit einem Fahrzeug mit Anhängekupplung verursacht wurde. Der Verursacher kümmerte sich im Anschluss nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Ausspähen von Daten nach Cyberattacke auf Versicherungsunternehmen

Das Polizeipräsidium Südhessen führt ein Sammelverfahren, bei dem es nach einer Cyberattacke am 11.07.2021 zum Nachteil eines Versicherungsunternehmens zum Ausspähen von u.a. Kontodaten der Kunden gekommen ist. Zu einem finanziellen Schaden eines 74-Jährigen Betroffenen aus Seesen ist es bislang nicht gekommen. Er ist Kunde des geschädigten Unternehmens und wurde schriftlich am 11.10.2021 seitens der Versicherung über den Vorfall informiert. Sollten auch Sie eine ähnlich lautende Mitteilung erhalten, nehmen Sie persönlich Kontakt mit ihrer örtlichen Dienststelle auf, dort können die Angaben verifiziert werden. Geben Sie niemals persönliche Daten wie beispielweise Kontoverbindungen oder gar Passwörter am Telefon preis.

Versuchter Betrug

Immer wieder werden Zahlungsaufforderungen oder direkt Mahnungen für die angebliche Teilnahme an beispielsweise Gewinnspielen verschiedenster Anbieter verschickt. Ein solches Schreiben mit der Forderung über knapp 400 Euro erhielt am 14.10.2021 eine 76-Jährige Frau aus Lutter. Da sie nicht an Gewinnspielen des angeblichen Anbieters teilnimmt, erkannte sie den Betrugsversuch schnell und brachte dies zur Anzeige. Die betrügerischen Schreiben sind zudem oft einfach an einer Vielzahl von Rechtschreib- und Grammatikfehlern zu erkennen. Das bloße Zusenden solcher Zahlungsaufforderungen oder Mahnungen stellt bereits einen Betrugsversuch dar, welcher durch die Empfänger zur Anzeige gebracht werden kann.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 16.10.2021 kommt es um 11:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Bismarckstraße, B248 und Hinter der Kirche zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 80-Jähriger Mann aus Seesen leicht verletzt wird. Der Radfahrer wurde beim Queren der B248 von dem entgegenkommenden Linksabbieger, einem 40-Jährigen Mann aus Seesen, übersehen und von dessen PKW erfasst. Der Radfahrer konnte nach einer ambulanten Behandlung im örtlichen Krankenhaus noch am selben Tag bereits wieder entlassen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht ein Schaden von insgesamt 600 Euro.

Verkehrsunfall beim Einfahren auf Harz-Schnellstraße

Am 15.10.2021 um 15:50 Uhr kommt es im Bereich der an der B243 gelegenen Start-Tankstelle Höhe Münchehof/Kirchberg zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte, dafür aber mit einem Sachschaden von insgesamt 2500 Euro. Ein 82-Jähriger Mann aus Bad Grund will mit seinem PKW von dem Gelände der Tankstelle kommend in den fließenden Verkehr der B243 in Richtung Seesen einfahren. Dabei übersieht er den PKW eines 52-Jährigen Mannes aus Stade, der den rechten der beiden Fahrstreifen der B243 von Osterode kommend in Richtung Seesen befährt. Trotz Ausweichmanöver kommt es zur Kollision der beiden Kraftfahrzeuge, bei der die Insassen unverletzt bleiben.

